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Yüksekova'da patlama

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Yüksekova'da patlama
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda araçta bulunan 2 asker hafif yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “22 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Çobanpınar Köyü’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi 

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