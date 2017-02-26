Yunan Bakan'dan yeni tehdit
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak polemiğine dair, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar, oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Kardak polemiğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarına çıkmak isteseydi, çıkardı" sözlerine yanıt verdi.
Kammenos, Kardak’ın Yunan toprağı olduğunu ima ederek, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar , oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.
Kommenos, “Yunan adasına ayak basmalarına imkan yok. Karşı koyulacaktır. İsterlerse bassınlar, her türlü tehditin yanıtı verilecektir” dedi.
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