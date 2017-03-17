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Yunan Basını bunu konuşuyor!

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Yunan Basını bunu konuşuyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale çıkması Yunan basınında da gündem oldu. Yunan basını özellikle Beşiktaş'ın 4. golü sonrası ve maç sonu çalan Sirtaki'yi de manşetlerine taşıdılar.

HAKLI GALİBİYET

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit maç manşetine "Utanç verici" diye yazarken 4. Golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklı galibiyetini Sirtaki çalarak kutladı" diye yazdı. 

KALECİ LEALİ HEDEFTE

Bir diğer Yunan gazetesi olan Ethnos ise "Yaralı Beşiktaş Olympiakos'a izin vermedi" manşetini atarken. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadığını ve Olympiakos kalecisi Leali sayesinde maçı 4-1 kazandığını yazan gazete "Olympiakos kaynağı buldu ama suyu içemedi" diye de yazdı.

Beşiktaş taraftarına da değinen Ethnos "Sirtakiyi Türkler yaptı. Maç boyunca takımlarına destek veren Türkler 4. golden sonra Sirtaki ile eğlendi" diye yazdı. 

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Kathimerini gazetesi de "Olympiakos ağır bir yenilgi ile Avrupa Ligi'ne veda etti" manşetini attı. Pire ekibinin İstanbul'da Beşiktaş karşısında hiçbir varlık gösteremediğini belirten gazete "Tam bir hayal kırıklığı oldu" diye yazdı.

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