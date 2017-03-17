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"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"
"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"
Katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, "Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz" dedi.
17 Mart 2017 Cuma 14:46
Etiketler:
yalım
,
yunanistan
,
adalar
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referandum
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