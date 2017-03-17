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"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"

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"Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz!"
Katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, "Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, katıldığı bir canlı yayın programında referandum sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. İşgal altındaki Ege adalarına dikkat çeken Yalım, "Yunan işgali altında referanduma gidiyoruz" dedi.

"2004 yılında başlayan işgal 10 yıla yayılarak devam etti. Ege'de 18 ada, Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak kaybettik." diyen Yalım sözlerine şöyle devam etti:

"Vatan toprağını Yunana kaptırdık. Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilen ve Lozan Anlaşması ile korunan ve batı haritaları ve anlaşmalarınca tasdik edilmiş olan 18 adada şu anda Yunan bayrağı dalgalanıyor… Türkiye'ye dönük silahlarla techiz ediliyor. Yunan genelkurmayı düzenli olarak adayı ziyaret ediyor. Hollanda Savunma Bakanı ve diğer batılılar Türk toprağı çiğniyor ve kimsenin sesi çıkmıyor!

Bu bir Bizans projesidir! Ve hükümet bilgisi dahilinde işgal hatta 'ilhak' edilmiştir! Ege'de kendi karasularımızda balıkçılar öldürülmekte, tekneciler tutuklanıp Yunanistan’a götürülmekte ve yargılanmaktadırlar! Kimsede ses yok! Egede can ve mal güvenliğimiz yoktur.

Buna karşı çıkmayanlar terör suçu işlemektedirler! Vatan toprağımız işgal altındadır!"

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