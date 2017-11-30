Yunan komutan Çavuşoğlu ile alay etti!..

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 16 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Ege'nin Yunan gölü haline getirilmesine ve Türk topraklarının işgali konusunda bugüne kadar çıtını çıkarmayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan işgali altında olan 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı hakkında ilginç iddialarda bulundu. Çavuşoğlu, Kardak krizinden sonra adaların fiili ve hukuki statüsünde hiçbir değişim olmadığını, fiili durumun yani işgalin 1996'dan önce oluştuğunu iddia etti, suçu CHP'nin üstüne atmaya çalıştı. Trajikomik halin detaylarına TBMM'nin internet sitesindeki tutanaklardan ulaşabilirsiniz.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun "bizim dönemimizde hiçbir gelişme olmadı" şeklindeki komik savunmasının ardından ne oldu biliyor musunuz?.. Çavuşoğlu'nun bu sözlerinden bir hafta sonra 23 Kasım 2017'de Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, Aydın Eşek ve Aydın Hurşit Adası'nda konuşlu bulunan askeri üslerde denetleme yaptı. Denetleme ile ilgili haber ve resimler Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlanarak tüm dünyaya ilan edildi. Küstah Yunanistan'ın alay edercesine yaptığı bu iş karşısında da ne hikmetse kimseden yine ses seda çıkmadı!..

Yıllardır belgeleriyle, 2004 yılından sonra Türk topraklarının nasıl işgal edildiğini, nasıl silahlandırılıp ülkemize karşı askeri üs haline getirildiğini ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar tarih tarih sıraladık. AKP iktidarı döneminde Türk topraklarında konuşlu Yunan askeri üslerinin sayısı 13'e çıktı. Yunan askeri üslerini CHP mi açtı? Üslerde bulunan Yunan askerlerini, milisleri ve ağır silahları 1996'dan önce CHP mi yerleştirdi?..

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Meclis'teki hayret verici savunmasını inceleyen eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a görüşlerini sorduk. Yalım da, Çavuşoğlu'ndan cevaplandırmasını istediği sorularla karşılık verdi. Şöyle;

1- 18 ada ve 1 kayalık 1996'dan önce ve CHP döneminde işgal edildiyse, Erdoğan ve AKP Hükümeti bu konuyu neden yargıya taşımadı?

2- 18 ada ve 1 kayalık 1996'dan önce ve CHP döneminde işgal edildiyse Erbakan, Çiller, Gül, Şevket Kazan, İsmail Kahraman ve REFAHYOL Hükümeti bu konuyu neden yargıya taşımadı?

3- AKP İktidarı döneminde, Türk adaları ve Türk kayalığında dalgalanan Yunan bayraklarının resim ve video görüntüleri, görsel ve yazılı basında yayımlandı. Resim ve video görüntülerinin hangi tarihte çekildiği de kamuoyu ile paylaşıldı. 1996'dan önce hangi Türk adasına, ne zaman Yunan bayrağı çekildi? Fotoğraf ve video görüntülerini içeren belgeler nerede. Fotoğraf ve video görüntüleri ne zaman çekilmiş?

4- AKP İktidarı döneminde, Türk adaları ve Türk kayalığında dalgalanan Bizans bayraklarının resim ve video görüntüleri, görsel ve yazılı basında yayımlandı. Resim ve video görüntülerinin hangi tarihte çekildiği de kamuoyu ile paylaşıldı. 1996'dan önce hangi Türk adasına, ne zaman Bizans bayrağı çekildi? Fotoğraf ve video görüntülerini içeren belgeler nerede. Fotoğraf ve video görüntüleri ne zaman çekilmiş?

5- AKP İktidarı döneminde, Türk Adalarına, 5 binden fazla Yunan askeri yerleştirildi. Adalara yerleştirilen siviller milis askeri olarak eğitildi ve donatıldı. Yunan askerlerinin ve milislerin resim ve video görüntüleri, görsel ve yazılı basında yayımlandı. Resim ve video görüntülerinin hangi tarihte çekildiği de kamuoyu ile paylaşıldı. 1996'dan önce hangi Türk adasına, ne zaman Yunan askeri yerleştirildi? Fotoğraf ve video görüntülerini içeren belgeler nerede? Fotoğraf ve video görüntüleri ne zaman çekilmiş?

6-1996'dan önce hangi Türk adalarına, ne zaman top, uçaksavar ve havan gibi ağır silahlar ve zırhlı araçlar yerleştirildi? Belgesi nerede?

7-1996'dan önce hangi Türk adalarında, ne zaman Yunan askeri üssü açıldı? Belgesi nerede?

8-1996'dan önce hangi Türk adalarına, ne zaman Yunan Cumhurbaşkanı geldi? Belgesi nerede?

9-1996'dan önce hangi Türk adalarına, ne zaman Yunan savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları geldi? Belgesi nerede?

10-1996'dan önce hangi Türk adalarında, ne zaman Yunan ilkokulu ve Yunan lisesi açıldı? Belgesi nerede?

11-1996'dan önce hangi Türk adalarına, ne zaman Fener Rum Patrikhanesi'nin papazları geldi? Belgesi nerede?

12-1996'dan önce Yunanistan, hangi Türk adalarını, ne zaman turizme açtı? Belgesi nerede?

13- AKP İktidarı döneminde, Binali Yıldırım, İzmir Koyun Adası'na Türk bayrağını saklayarak ve teknesine Yunan bayrağı çekerek pasaportla girdi. 1996'dan önce hangi Türk adasına, ne zaman CHP Milletvekili/Bakanı, Yunan bayrağı ve pasaportla girdi?

14- Yunan işgalinin ve ihanetin ortaya çıkmasından sonra 2009 yılının başında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yapılan toplantı sonrasında Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Basat Öztürk, 'adaların Hükümetin bilgisi dâhilinde işgal edildiğini' itiraf etti. İtirafçı Büyükelçi Basat Öztürk, 28 Eylül 2016'da Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Basat Öztürk, Dışişleri Bakanlığı'ndan neden uzaklaştırıldı?

15- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işgal altında olan 18 ada hakkında sık sık ve doğrudan Erdoğan'a soru soruyor. Ancak Erdoğan, 'bugüne kadar bu adaları ben vermedim, vatana ihanet etmedim, bu adaları CE HA PE verdi' dememiş/diyememiştir. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 18 ada sorusuna neden cevap vermiyor/veremiyor?