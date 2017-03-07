Yunan küstahlığının ardı arkası kesilmiyor..

Ege’de 18 ada ve 1 kayacığımızı işgal eden Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı takındığı küstahça tavırlar devam ediyor. Kardak gerilimi ve Yunanlı bakanların tahrik ve tehditler ile dolu demeçlerinin ardından bu sefer de yeni bir hamle Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan geliyor. Prokopis Pavlopoulos’un işgal edilen Keçi Adamıza bugün bir ziyaret planladığı ortaya çıktı.

Yunan internet haber sitesinde, Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, 07 Mart 2017 (bugün) Keçi Adası’nı ziyaret edeceği haberi verildi. Yunan kalymnos.news.gr’de verilen habere göre, Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Kalimnos (Kelemez-Kilimli) Adası’nda, 7 Mart anma etkinliklerine katıldıktan sonra Keçi Adası’nı ziyaret edecek.

Pavlopoulos’un Keçi Adası’nda yaşayan Yunan vatandaşları ile görüştükten sonra adada bulunan kaleyi ziyaret etmesi bekleniyor. Haberde verilen fotoğrafta, Muğla sınırlarımızın içinde olan Keçi Adası’nın Yunan bayrakları ile süslendiği görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Pavlopoulos’un ziyaret edeceği Muğla Keçi Adası, 2004 yılından beri Yunan işgali altında ve 6 millik Türk karasuları içinde. Keçi Adası, Yunan askerine alenen teslim edilen 18 ada arasında bulunuyor” dedi.

Bu ziyaret ile ilgili iktidarın nasıl bir tepki göstereceğini merak ettiğini belirten Ümit Yalım şunları söyledi; “Misâk-ı Milli sınırları içindeki Muğla Keçi Adası’nda, Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Adaya yerleştirilen topların namlusu Bodrum Turgutreis’e yönlendirilmiş durumda.Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Tellidis de 15 Aralık 2016’da hiçbir engelle karşılaşmadan, askeri helikopter ile Keçi Adası’na gelerek adada bulunan işgalci Yunan askerlerini ziyaret etmişti.

Yunan Cumhurbaşkanı, Kalimnos Adası’ndan sonra Muğla Keçi Adası’nı ziyaret edecek mi? Türk Dışişleri Bakanlığı, ziyareti önlemek için girişimde bulunacak mı? Yunan Cumhurbaşkanı Muğla Keçi Adası’nı ziyaret ederse, Yunanistan’a nota verilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.”