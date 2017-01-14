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Yunanistan Başsavcısı'ndan açıklama!

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Yunanistan Başsavcısı'ndan açıklama!
Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, 15 Temmuz sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan sekiz darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesini istedi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşması tamamlandı. Yüksek Mahkeme Başsavcısı, sekiz askerin Türkiye iade edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Başsavcı Nikos Pantelis ‘askerleri Türkiye’de adil bir yargılama sürecinin beklemediğini ve sekiz kişinin işkenceye maruz kalabileceğini’ belirtti ve bu nedenle iade edilmemelerini talep etti. Başsavcı ayrıca iadenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olacağını ifade etti.

KARAR 23 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) sekiz askerle ilgili kararını 23 Ocak’ta açıklayacak. Yüksek Mahkeme’nin kararı askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım anlamına gelecek. Başsavcı Nikos Pantelis’le birlikte Yunanistan’da üçüncü savcı askerlerin iade edilmemesi yönünde görüş bildirmiş oldu.

Darbe girişimi sonrasında bir helikopterle Yunanistan’a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu. Atina’da görülen davalarda üç askerin Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmiş, beş askerin ise iadesi reddedilmişti.

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