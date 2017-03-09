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Yunanistan Cumhurbaşkanı Türk adalarında!

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Türk adalarında!
Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Türkiye'nin karasularında olan Muğla Keçi Adası'nı ziyaretini kaleme aldı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Prokopis Türkiye'nin karasularında olan Keçi Adası'nı ziyaretinin detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.  Prokopis Pavlopulos  ilk olarak Kalimnos Adası'nda uğradı. Daha sonra askeri botla Keçi Adası'na geçti. Ziyaret Yunan basınında da geniş yer buldu. Takan, yazısında bu ziyaretin açıkça Türkiye'ye meydan okumak olduğunu ifade etti. 

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