Yunanistan görüşmelerden çok memnun

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili uluslararası toplantıya garantör ülkeler de katılıyor. Garantör ülkelerden Yunanistan'dan "Kıbrıs müzakerelerinde olumlu ilerleme sağlandı. Kritik konular hala müzakere ediliyor" açıklaması geldi.

Kıbrıs'ta BM gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün yapılıyor. Uluslararası konferans için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye geldi.

Kıbrıs uluslararası konferansına garantör ülkelelerin temsilcileri de katılıyor. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere'yi Dışişleri Bakanı Boris Johnson temsil ediyor.

Cenevre'de devam eden görüşmelerle ilgili garantör ülkelerden biri olan Yunanistan'dan açıklama geldi.

Yunanistan, "Kıbrıs müzakerelerinde olumlu ilerleme sağlandı. Kritik konular hala müzakere ediliyor" açıklaması yaptı.