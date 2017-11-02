Yunanistan, Türk topraklarında millî bayram kutlamalarına da başladı!.

Ege'de 18 Türk adasını ve 1 kayalığını işgal ettiler. Kimseden ses seda çıkmayınca, askeri üslerini kurdular, gerçek mermilerle askeri tatbikatlar düzenlediler. Toplarının hedefini İzmir'e, Muğla'ya, Aydın'a çevirip fotoğraflarla tüm dünyaya ilan ettiler. Kiliselerini, okullarını inşa ettiler.. İstanbul'dan Patrik efendi papazlarını atadı. Bizdeki Savunma Bakanı "benim görev ve faaliyet sahamda" değil deyip kenara çeklince badem bıyıklı Dışişleri Bakanlığı'nın yeni versiyon monşerlerinden de -yalandan da olsa- tepki görmeyince küstah Yunan ne yapsın?..

Acı hem de çok acı!...

Küstahlığının yanısıra iyice azdırılan Yunan, işgal ettiği Türk topraklarında millî bayram kutlamalarına da başladı. Evet o kadarı da oldu!..

Yunanistan, Türk topraklarında egemenlik ve bayrak gösterisi yapmaya devam ediyor. Aydın Eşek Adası'nda, 28 Ekim 2017'de icra edilen OHİ törenine Yunan İlkokulu ve Lisesi'nde eğitim gören Yunan öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Aydın Eşek Adası sözde Belediye Başkanı Evangelos Kottoros da Yunan Anıtına çelenk koydu. OHİ törenine, adada konuşlu bulunan Yunan askeri üslerindeki karacı ve denizci subaylar da katıldı. Çelenk koyma töreninden sonra Yunan bayrağı ve Yunan sancağı taşıyan öğrenciler tören geçişine katıldı.

Araya küçük bir açıklayıcı not sıkıştıralım. OHİ töreni; 1940 yılında Mussolini, Yunanistan'a "teslim ol" çağrısı yapar. O dönemin Başbakanı Metaksas da "hayır" cevabını verir. Yunanistan o tarihten beri her yıl 28 Ekim'i bayram olarak kutlar.

Pekii!.. Konunun uzmanı eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli kurmay Albay Ümit Yalım bu son duruma ne der?..

"Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri açık bir şekilde Sevr Antlaşmasını uyguluyor."

1976, Kuleli Askeri Lisesi mezunu olan Ümit Yalım, "Türk topraklarında askeri liseler kapatıldı yerine Yunan liseleri açıldı" diyerek tepkisini şöyle dile getiriyor:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine subay adayı yetiştiren toplam dört askeri liseden üçü Osmanlı Devleti döneminde, birisi de Cumhuriyet döneminde kuruldu. İstanbul Heybeliada'da konuşlu Deniz Lisesi 1773 yılında kuruldu. İstanbul Çengelköy'de konuşlu Kuleli Askeri Lisesi ve Bursa'da konuşlu Işıklar Askeri Lisesi 1845'te kuruldu. 1928'de İstanbul Maltepe'de kurulan Maltepe Askeri Lisesi 1983'te İzmir'e taşındı.

Askeri Liseler dar ve orta gelirli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullar arasında bulunuyor. Kuleli Askeri Lisesi ve Maltepe Askeri Lisesi, Türk Kara Kuvvetlerine subay adayı yetiştiriyordu. Deniz Lisesi, Türk Deniz Kuvvetlerine, Işıklar Askeri Lisesi de Türk Hava Kuvvetlerine subay adayı yetiştiriyordu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 Temmuz 2016'da askeri liselerin hepsi kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşıyıcı kolonları olan askeri liselerin kapatılması Türk toplumunda tepkiyle karşılandı. Müzeye dönüştürülmesi planlanan Kuleli Askeri Lisesi'nin binası ve arazisi, Millî Savunma Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında paylaşılamıyor.

Askeri Liseleri kapatan Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri gayet pişkin bir şekilde askeri liselerin yerine Yunan liselerini açtı. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın himayelerinde inşa edilen Yunan liselerinden birisi bu yıl Aydın Hurşit Adası'nda açıldı. Aydın Hurşit Adası Yunan Lisesi'nin tiyatro salonunda, 7 Eylül 2017'de, Yunan tiyatro sanatçıları tarafından, 'Yanmış ve yanmamış Smyrni (İzmir) rüyaları. İşimiz burada' adlı oyun sergilendi. İzmir'i hedef olarak gösteren tiyatro oyununu izleyen Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Dimitris Vitsas ve beraberindeki heyet, tiyatro sanatçılarını ayakta alkışladı.

Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın himayelerinde inşa edilen OHİ törenlerinin yapıldığı Yunan Lisesi de bu yıl Aydın Eşek Adası'nda açıldı.

Aydın Eşek Adası'nda inşa edilen Yunan İlkokulu ve Lisesi'ndeki yeni eğitim yılı, 11 Eylül 2017'de papaz efendinin yaptığı ayinle başladı.

Sevr Antlaşması'nın 168. maddesi ile askeri liseler kapatılmıştı. Askeri Liseleri kapatan ve yerine Yunan liseleri açan Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri açık bir şekilde Sevr Antlaşması'nı uyguluyor."

Yunan işgali, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve de Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanlarında değil!.. O zaman, İzmir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü acil göreve çağırıyorum...