Yunanistan'a kaçan 3 darbeci kayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine karıştığı iddia edilen 3 komandonun Yunanistan'a kaçtığı ve bu ülkede kayıplara karıştığı iddia edildi.

Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu ülkeye kaçan darbecilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazeteye göre, Marmaris'teki suikast girişimiyle bağlantılı üç asker daha Yunanistan'a kaçtı ve bu askerler kayıp.

NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine karıştığı iddia edilen Halil Çetin ve Fatih Arık adlı iki komandonun Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

To Vima, iddiayı Çetin ve Arık'ın ifadelerine dayandırdı. Darbecilerin ifadesine göre 15 Temmuz sonrası Dedeağaç'tan Yunanistan'a girdiklerinde yanlarında üç asker daha vardı.

Askerler, Selanik'ten Atina'ya gitmek üzere otobüse binen üç komandodan daha sonra hiçbir haber alamadıklarını söyledi.