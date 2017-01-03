Yunanistan'a kaçan darbeciler 10 Ocak'ta yargılanacak
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin yargılanacağı tarih belli oldu. 8 darbeci asker, 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin yargılanacağı tarih belli oldu. 8 darbeci asker, 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
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