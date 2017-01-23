Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere erteleme

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine dair karar 26 Ocak Perşembe günü saat 15.00’e ertelendi.

Yargıtay seviyesindeki Yüksek Mahkeme, bir hakimin kaza geçirmesi ve hakimlerin henüz kesin görüşlerini belirtmemeleri nedeniyle kararın üç gün için ertelendiğini açıkladı.