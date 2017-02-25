Bugünkü YENİÇAĞ »

Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?

»
Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki Türk komandosunun Yunanistan’dan iltica talebine ilişkin kararın Yunan adaletinin vereceğini söyledi.

Antenna TV Kanalı'na konuşan Panos Kammenos, iki kaçak askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ya da iltica başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine Yunan adaletinin karar vereceğini belirtti.

BBC’nin Atina mahreçli haberine göre, Yunan adaletinin bağımsızlığının bağımsız olduğunu söyleyen Kammenos, kaçak askerlerin kaderini Savunma Bakanlığı'nın ya da başka bir hükümet organının değil, bağımsız adaletin tayin edeceğini ifade etti.  

Kammenos, Türk medyasının "Ege'de gerek Yunan hava sahasını gerekse Yunan karasularını ihlâl haberleri yaparak iki ülke arasında gerginlik yaratmaya çalıştığını" öne sürdüğü açıklamalarında "Kardak kayalıklarına hiç bir Türk sahil koruma botunun yanaşmadığı gibi hiç bir Türk helikopterinin de alçak uçuş gerçekleştirmediği" iddiasında da bulundu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?İntihar saldırısı! 42 ölüİntihar saldırısı! 42 ölüErmenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaErmenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaFaciamızın çeyrek asırlık tarihinin düşündürdükleriFaciamızın çeyrek asırlık tarihinin düşündürdükleriO medya kuruluşlarına ambargo!O medya kuruluşlarına ambargo!Barzani yine haddini aştıBarzani yine haddini aştıABD'li siyasetçiden Türkiye iddiasıABD'li siyasetçiden Türkiye iddiasıABD Genelkurmaylığı'ndan Türkiye açıklamasıABD Genelkurmaylığı'ndan Türkiye açıklamasıEl Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!El Bab İlçe Merkezi ele geçirildi!İran'dan zehir zemberek Türkiye açıklamasıİran'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti