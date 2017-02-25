Yunanistan'a kaçan komandolar iade edilecek mi?

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki Türk komandosunun Yunanistan’dan iltica talebine ilişkin kararın Yunan adaletinin vereceğini söyledi.

Antenna TV Kanalı'na konuşan Panos Kammenos, iki kaçak askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ya da iltica başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine Yunan adaletinin karar vereceğini belirtti.

BBC’nin Atina mahreçli haberine göre, Yunan adaletinin bağımsızlığının bağımsız olduğunu söyleyen Kammenos, kaçak askerlerin kaderini Savunma Bakanlığı'nın ya da başka bir hükümet organının değil, bağımsız adaletin tayin edeceğini ifade etti.

Kammenos, Türk medyasının "Ege'de gerek Yunan hava sahasını gerekse Yunan karasularını ihlâl haberleri yaparak iki ülke arasında gerginlik yaratmaya çalıştığını" öne sürdüğü açıklamalarında "Kardak kayalıklarına hiç bir Türk sahil koruma botunun yanaşmadığı gibi hiç bir Türk helikopterinin de alçak uçuş gerçekleştirmediği" iddiasında da bulundu.