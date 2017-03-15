Yunanistan'dan Ege'de yeni tahrik

Yunanlılar Ege'deki tahriklerini sürdürüyor. Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte dün Taşoz Adası'nı ziyaret ederek gövde gösterisinde bulundu.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, "Bu, Türkiye'ye açıkça meydan okumadır" dedi. Dilek, şunları söyledi:

EGE'Yİ YUNAN GÖLÜ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkeleriyle derin diplomatik krizler yaşadığı bugünlerde Yunanistan da rahat durmamakta ve Ege'de sıcak çatışmaya yol açabilecek eylemlerine devam etmektedir. Nitekim Yunanistan fiili durum yaratarak tüm Ege'de adalarını kendi hakimiyetine geçirmeye ve Ege'yi Yunan gölü haline getirmeye yönelik eylemlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu fiili durumlardan en öne çıkanı egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş yani halen Türk egemenliğinde olan Türk toprağı sayılan adalarda işgalini devam ettirmesidir. Bu bağlamda işgal ettiği 18'i büyük ada olmak üzere 152 ada, adacık ve kayalıkta Yunanistan'ın devlet uygulamaları yaptığı bilinmektedir. Bu tür fiili durum yaratılmasında Kardak'ın son nokta olacağı da anlaşılmaktadır. Ancak Yunanistan'ın yarattığı fiili durumlar ve uluslararası anlaşmalara aykırı uygulamaları bununla da sınırlı değil. Yunanistan 1923 Lozan Antlaşmasıyla 'silahsızlandırılmış olmaları' ve 'tahkim edilmemeleri' şartıyla kendisine devredilen yani 'gayri askeri statüde' olmaları gereken adalarda askeri konuşlanmalar yaparak da uluslararası anlaşmaları ihlal etmektedir. Bu durum Türkiye'nin güvenliğini de tehdit etmekte, Yunanistan'ın Ege'deki hakimiyetini kuvvetlendirmektedir."

"YUNANİSTAN, EGE'DE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR"

Armağan Dilek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda uluslararası anlaşmalara aykırı son hamleyi bugün (dün) Ege'nin kuzeyindeki Taşoz Adası'nda yaptı. Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos beraberindeki Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Taşoz Adası'na geldi. Ada'daki Yunan askerleriyle görüşen Bakan askerlerle birlikte fotoğraflar çektirdi. Yunan Bakan ziyaretiyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflardan Yunan askerlerinin Taşoz Adası'nda yerleşik hale geldiği, silah sistemlerinin adaya konuşlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Yunan Bakan sosyal medyadan paylaştığı bu fotoğraflarla Taşoz Adası'nın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldığını, tahkim edildiğini ve askeri birliklerin yerleştirildiğini de adeta Türkiye'nin gözüne sokarcasına göstermektedir. Bu, açıkça Türkiye'ye meydan okumak ve 'Ege'de istediğimi yaparım' mesajıdır. İşgal edilen ada ve adacıklara yönelik Türkiye'nin nota bile verememiş olmasından da cesaret alan Yunanistan'ın Ege'de gerginliği planlı ve kontrollü bir şekilde tırmandırdığını, her seferinde Türkiye'den bir karşılık verilmemesi üzerine Ege'nin yeni bir sorun noktasında Türkiye'nin sivil ve askeri alanda karşılık verip vermeyeceğini anlamaya çalıştığını söyleyebiliriz."

Yunanistan'ın, 16 Nisan referandum öncesinde, Türkiye'nin son haftalarda Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerginlik ve krizlerden de istifade edeceğini belirten Dilek, şunları kaydetti: 'Hatta bazı AB üyesi ülkelerinin de teşvikiyle Ege'de muhtemelen Kardak'a operasyon yapması, bir oldu-bittiyle Kardak'a bayrak dikip sahiplenmesi, yani işgal etmesi hiç de sürpriz olmayacaktır. Son yıllarda benzer olaylara Türkiye'nin hiç karşılık vermemesi ve adeta kabullenmesi Yunanistan'ı cesaretlendiren en büyük etkendir. Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı yarattığı fiili durumlara ve uluslararası anlaşmalara aykırı uygulamalarına anında karşılık verilmesi çok önemlidir."