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Yunanistan'dan manidar ziyaret!
Yunanistan'dan manidar ziyaret!
Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Türkiye'nin karasularında olan Muğla Keçi Adası'nı ziyaretini kaleme aldı.
09 Mart 2017 Perşembe 15:51
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