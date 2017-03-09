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Yunanistan'dan manidar ziyaret!

Yunanistan'dan manidar ziyaret!
Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Türkiye'nin karasularında olan Muğla Keçi Adası'nı ziyaretini kaleme aldı.
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