Yunanistan’dan Türkiye’ye destek

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos, Hollanda’nın Türk bakanların toplantılarını yasaklamasına ilişkin, “Bu tür iletişimi yasaklamak için bir sebep yok” dedi.

Katrungalos, SKAİ televizyonuna konuştu. Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan diplomatik krize ilişkin soruya yanıt veren Katrungalos, “Avrupa'da kanun bu tür toplantıların yapılması yönünde. Ancak iç güvenlik meselesi olabilir. Daha önce Batı Trakya'da buna benzer ziyaretler Türkiye'den olmuştu. Bu tür iletişimi yasaklamak için bir sebep yok” ifadelerini kullandı.

Katrungalos aynı zamanda, “Şu anda Avrupa içerisinde var olan gerginliğin daha da arttırılması için bir sebep yok” ifadelerini kullandı.