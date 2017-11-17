Bugünkü YENİÇAĞ »

Yunanistan'ı vuran hava İstanbul'a geliyor

»
Yunanistan'ı vuran hava İstanbul'a geliyor
Yunanistan'da sele neden olan yağışlı sistem Türkiye'ye doğru ilerliyor.

Hafta sonu başlayacak soğuk havadan İstanbul'da nasibini alacak. Yağış, cumartesi günü kıyı Ege'den giriş yapıyor kuvvetli sağanak şekilde. Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru yayılıyor. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

Pazartesi günü Trakya ve İstanbul özellikle Avrupa yakası ağır bir sağanak alıyor. Su baskınlarına dikkat. Ege'de gök gürültülü, yıldırımlı sağanak yağışlar olacak. Bu yağış Karadeniz'in batısına doğru ilerliyor. Yunanistan'ı vuran yağışlı sistem çok kuvvetli. Türkiye'ye etkisini düşürerek giriş yapsa da hayatı zorlayacak sel ve dolu yapacak çapta.

SALI GÜNÜ İLK KAR

Özellikle salı gününe dikkat. İstanbul'da ilk kar düşmesi bekleniyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan'ı vuran hava İstanbul'a geliyorYunanistan'ı vuran hava İstanbul'a geliyorBolu'da yoğun sisBolu'da yoğun sisDolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?‘FETÖ ablalarına’ operasyon‘FETÖ ablalarına’ operasyonAğrı'da jetler peş peşe havalandıAğrı'da jetler peş peşe havalandıOsman Tanburacı darp edildiOsman Tanburacı darp edildi150 MHP'li daha İYİ Parti için istifa etti150 MHP'li daha İYİ Parti için istifa ettiAğrı'dan acı haber: 1 asker şehitAğrı'dan acı haber: 1 asker şehitAtatürk'e ölüm fetvası veren şeyhülislamın adı İmam hatip lisesine verildiAtatürk'e ölüm fetvası veren şeyhülislamın adı İmam hatip lisesine verildiYurt dışına çıkmada yeni dönemYurt dışına çıkmada yeni dönem
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti