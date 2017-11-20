Yunus Arıkan: Akşener bu görüntüleri verirse...

Günboyu gazetesi yazarı Yunus Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Günboyu gazetesi yazarı Yunus Arıkan, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti ve Meral Akşener'i değerlendirdi.

Akşener'in Edirne'deki ziyaretiyle ilgili önemli tespitlerde bulunan Arıkan, AKP ve CHP'nin işinin zor olduğu ifade etti.

İşte Yunus Arıkan'ın bugünkü yazısı:

Türkiye’nin en yeni partisi olan İYİ PARTİ’nin çiçeği burnunda Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, kamuoyuna Edirne’deki gibi görüntüler vermeyi sürdürürse, AKP’nin de CHP’nin de işi oldukça zor görünüyor.

Ancak;

“O daha çok yeni. Hele biraz eskisin!... Hele biraz dağarcığındakileri bir döksün bakalım. O da ülkenin gelişmişliğine dair projelerini paylaşmaz, ana muhalefet ve muhalefet liderleri gibi Erdoğan’a cevap yetiştirme yarışına girerse, sonra da tükenir gider” denilebilir.

Sahiden de tükenir gider mi?

Gider bence.

Çünkü onun, AKP gibi arkasında medya ordusu yok ki, olumsuzunu, olumlu olarak anlatıversin.

Gerçi medya ordusu yok görünüyor ya, fotoğraflar gönül ordusunun bir kartopu gibi çoğalacağının mesajını veriyor.

Varsın AKP’nin medya ordusu AKP liderinin her söylediğini onaylasın, çok da önemli değil.

Niye?

Çünkü dünya lideri konumunda gösterilen bir liderin bu kadar hata yapması nereye kadar gizlenebilir ki?

Üstelik Sayın liderin kendisinin itiraf etmesine rağmen...

İşte Sayın Akşener de tam da bu noktaya değiniyor Edirne’de.

Ne diyor?

“Yine kandırıldık diyecekler” diyor.

Yanlış mı?

Doğru!

Kusursuz gösterilen bir liderin kandırılması mümkün mü?

Hadi bir kere neyse!..

Ama bir değil, iki değil, üç değil...

O zaman ne oluyor?

Bir ülkenin beşeri ilişkilerle değil, ülkenin çıkar ilişkileriyle yönetiliyor olduğu gerçeği bir kere daha kanıtlanmış oluyor.

İşte, AKP’ye oy veren seçmenin bu kandırılmışlıklar sonrasında, oy verdiği partiye aidiyet duygusunu sürdürebileceği zor görünüyor.

“Peki, bütün bunlara rağmen neden hep birinci parti oluyor?” diyeceksiniz ya, onun cevabı var tabi.

“Alternatif var mı ki?” deniliyordu.

Şimdi var.

Hem de ‘İYİ’ var.

Üstelik önsezileri ve öngörüleri oldukça kuvvetli olan tecrübeli bir siyasetçi ve akademisyen hanımefendi liderin kurduğu İYİ PARTİ var.

Sanırım Edirne fotoğrafları İYİ PARTİ’nin, AKP’nin alternatifi olduğunu gösterir gibi.

İster önemsensin, ister önemsenmesin, 2019 dalgası ters eser, AKP’yi savurup bir kenara bırakırsa hiç şaşırmam.

Çünkü bu fotoğraflar, sanki o fırtınayı haber verir gibi.

Tabi olağanüstü bir durum olmazsa!