Yurt genelinde birçok ilde eğitime ara verildi!

Yurt çapında etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bir çok il ve ilçede eğitime ara verildi. Bazı illerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada "Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yapraklı ve Kurşunlu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 29 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi. Ilgaz ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

Denizli

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Çal, Bekilli ve Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam’da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey'de akşam başlayan kar yağışı sonrasında ilçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiokullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.

Kırıkkale

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi veilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idariizinli sayılacağı bildirildi.

Kütahya

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi merkez ve köylerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla 1 gün ara verildi.

Uşak

Uşak'ta bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Çay ilçelerinde de kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Her iki ilçede de kaymakamlık kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Konya

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Denizli

Denizli'de valilikten yapılan yazılı açıklamada, Babadağ, Güney, Acıpayam ve Çameli ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi dışındaki okullar ile taşımalı öğrenciler, Pamukkale ilçesinde Akçapınar, Uzunpınar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardıç mahallelerindeki okullar, Çardak ilçesinde Söğüt Mahallesi ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların tatil edildiği duyuruldu."

Manisa

Manisa'nın Demirci; Selendi, Sarıgöl ve Kula ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Bilecik

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

Kütahya

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.

Isparta

Isparta Valiliği tarafından daha önce kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde alınan tatil kararı genişletildi. Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm ilçelerde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Eskişehir

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı bildirildi.

Yozgat

Yozgat il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle ara verildi. Bu arada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı açıklandı.

Burdur

Burdur’da yoğun kar yağışı nedeniyle Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.