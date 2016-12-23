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Yurtdışından alışverişte yeni dönem

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Yurtdışından alışverişte yeni dönem
Hükümet, yurtdışından getirilecek cep telefonları, bilgisayar ve tabletler, televizyon, radyo, videolardan 1 Euro'dan 80 Euro'ya kadar değişen miktarlarda ücret alınması kararı aldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Akıllı telefonlardan yüzde 6, tablet ve bilgisayarlardan yüzde 3 oranında TRT bandrol ücreti alınması kararı, tüketiciye 'zam' olarak yansımıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ise TRT'nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yazısı üzerine alındı. Buna göre ticari amaçlı ithalat dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo, video, uydu alıcısı gibi cihazlardan bir kereye mahsus ücret alınacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak uygulama, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

İşte ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek ürünlere bir kereye mahsus uygulanacak ücretler şöyle: 

1- Cep telefonları (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilerler) 20 Avro

2- Bilgisayar ve Tablet Bilgisayarlar- 10 Euro

3- TELEVİZYONLAR

51 ekrana kadar (51 dahil)- 10 Euro

51-67 ekran arası - 16 Euro

67-85 arası - 22 Euro

85-116 arası - 34 Euro

116-148 arası - 40 Euro

148 ekrandan yukarısı - 80 Euro

Oto televizyonu- 8 Euro

4 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 avro

5- BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)

a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar
Televizyon-radyo 9 Euro
Televizyon-radyo-teyp 13 Euro
Televizyon-video 19 Euro
Televizyon-radyo-video 21 Euro

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 Euro

Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 Euro

Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 Euro
Oto radyo-kasetçalar 3 Euro
Oto radyo kompakdiskçalar 4 Euro
Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 Euro
Radyo-kasetçalar 5 Euro
Radyo kompakdiskçalar 7 Euro
Radyo-pikap 7 Euro
Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 Euro

EV SİNEMA SİSTEMLERİ , NAVİGASYONLAR

6- DİĞER CİHAZLAR

Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 Euro
Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 Euro
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 Euro
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 Euro
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 Euro

MÜZİK ALETLERİ, OYUNCAKLAR...

7- RADYOLAR

Cep tipi radyo alıcıları 1 Euro
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 avro

*Oto radyo alıcıları 1 Euro
*Taşınabilir radyo alıcıları 2 Euro

8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 Euro

9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 Euro

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