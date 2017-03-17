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Yürüyoruz Stockholm’e

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Yürüyoruz Stockholm’e
Yunan ekibi Olympiakos'u safdışı bırakan Beşiktaş, hem Osmanlıspor’un intikamını aldı hem de adını son 8 takım arasına yazdırdı. Artık rota, İsveç’te oynanacak final olarak belirlendi.

Ligde şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dün, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunan ekibi Olympiakos'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 4-1'le devirip adını çeyrek finale yazdırdı. Kara Kartal, Yunan ekibinden, bir önceki turda elediği bir diğer temsilcimiz Osmanlıspor'un da intikamını almış oldu. Son 8 takım arasına kalınması hedefleri daha da büyüttü.

HAYAL DEĞİL

Avrupa’da kupa kazanmak isteyen Beşiktaş rotayı, İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak finale çevirdi. Hem taraftarlar hemde yöneticiler, UEFA'yı kazanmanın hayal olmadığı konusunda fikir birliği ederken, gözler bugünkü kura çekimine çevrildi. Şanslı bir kura çekilmesi halinde yarı finale rahat yükseleceklerini düşünen siyah-beyazlılar, son 4'e kaldıktan sonra kupanın da geleceğinden emin…

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