Yusuf Halaçoğlu'ndan 'Lozan'lı gönderme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, hükümetin 'kandırıldık' şeklinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, hükümetten gelen 'kandırıldık' açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan Halaçoğlu, "Ülkenin bugünkü yönetimine bakıyorum da hemen herkes bunları aldatmış veya kandırmış. Ya mazallah Lozan heyeti bunlardan olsaydı? Şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Halaçoğlu'nun paylaşımı: