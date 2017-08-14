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Yusuf Kaplan Cumhuriyet'i hedef adlı!

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Yusuf Kaplan Cumhuriyet'i hedef adlı!
Yenişafak yazarı Prof. Dr. Yusuf Kaplan, bugünkü köşesinde "Dikkat! ABD, Türkiye'nin altını oyuyor adım adım…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yusuf Kaplan, bugün yayımlanan "Dikkat ABD, Türkiye'nin altını oyuyor adım adım..." başlıklı yazısına Cumhuriyet'i hedef aldı. Kaplan, " Yeni kurulan Türkiye’nin eli kolu bağlandı: Yeni Türkiye, bir iddiası olmadığını, Batılı yörüngeye girdiğini, medeniyet iddialarını terkettiğini (Türkiye’yi tepeden laikleşme sürecine girdirerek) ilan etti. Türkiye, dışardan fiilen işgal edilmedi, edilemedi ama Kale içerden ele geçirildi" dedi. 

Kaplan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:
 

OSMANLI DURDURULDU

"Osmanlı durduruldu; Batılıların önündeki en büyük engel ortadan kaldırıldı. Yeni kurulan Türkiye’nin eli kolu bağlandı: Yeni Türkiye, bir iddiası olmadığını, Batılı yörüngeye girdiğini, medeniyet iddialarını terkettiğini (Türkiye’yi tepeden laikleşme sürecine girdirerek) ilan etti.

TÜRKİYE DIŞARDAN DEĞİL İÇERDEN İŞGAL EDİLDİ

Türkiye, dışardan fiilen işgal edilmedi, edilemedi ama Kale içerden ele geçirildi.Önce şunu bileceksiniz: Bir ülke, medeniyet değiştirerek toparlanamaz; hele de tepeden jakoben, monteleme yöntemlerle, mühendislik projeleriyle hiç bir zaman toparlanamaz; aksine, önce zihnî, sonra sosyolojik parçalanmanın ve kaosun eşiğine sürüklenirve sonunda yörüngesini yitirir, esen rüzgârların, fırtınaların önünde oraya buraya sürüklenir, yok olma felâketiyle karşı karşıya gelir… Yüzyıllık yok oluş serüvenimizin özlü bir özetidir bu bir cümle."

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