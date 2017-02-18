Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı!

Son 5 yılda banka ve kredi kartları ile mobilya ve dekorasyon ödemelerinin tutarı 57 milyar 674 milyon lirayı, kuyum sektöründeki ödeme miktarı 94 milyar 984 milyon lirayı buldu.

Kuyum ve mobilya sektöründe; banka ve kredi kartlarıyla geçen yıl 33 milyar 427 milyon liralık alışveriş edildi. Söz konusu ödeme tutarı, bir önceki yıl olan 2015’e göre, yüzde 1,8’lik artışa işaret etti. Türkiye’de geçen yıl altın, bilezik ve takı ürünleri ile yeni ev açacak olanların en büyük ihtiyaçları arasında bulunan mobilya için harcanan

parada önemli artış görüldü.



GEÇEN YILIN RAKAMLARI

Yeni ev açacak olanların en büyük ihtiyaçlarından olan; koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı gibi kalemlerle, hediyelik altın, bilezik gibi takılara banka ve kredi kartları ile 33 milyar liranın

üzerinde para harcandı. Bu harcamaların önemli bir bölümü, düğün dönemlerine denk gelen bahar ve yaz aylarında görüldü.



BKM verilerinden derlenilen bilgilere göre, geçen yıl mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartıyla 1 milyar 581 milyon lira ve kredi kartıyla 21 milyar 271 milyon lira olmak üzere 22 milyar 852 milyon lira harcandı. Bahar ve yaz aylarına denk gelen dönemde banka kartı ile toplam 13,7 milyon ve kredi kartı ile 64,8 milyon adet

işlem kaydedildi.

Geçtiğimiz 2016 yılında, kuyum sektöründe banka kartıyla 1 milyar 355 milyon lira ve kredi kartlarıyla 9 milyar 220 milyon lira olmak üzere 10 milyar 575 milyon lira tutarında alışveriş edildi.

Böylece, Türkiye çapında kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartlarıyla geçen yıl 33 milyar 427 milyon liralık hesap ödendiği, görüldü. Söz konusu tutar, bir önceki yıl olan 2015’e nazaran, yüzde 1,8’lik

artışa işaret etti.



BAHAR- YAZ ARTIŞI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) rakamlarına göre, mobilya ve dekorasyon ile kuyumculuk işlemlerinde

kart kullanımının bahar ve yaz aylarında arttığı dikkati çekti. Geçen yılın 2’inci çeyreğinde kartla harcamaların toplamı 8 milyar 697 milyon lira olurken, 3’üncü çeyrekte gerçekleştiren harcama tutarı ise 8 milyar 639 milyon lira düzeyinde hesaplandı.

Yılın ilk çeyreğinde 7 milyar 691 milyon liralık ve son çeyreğinde de 8 milyar 450 milyon liralık harcama kayda geçti. Yıllara göre BKM verilerine göre, son 5 yıllık dönemde banka ve kredi kartları ile mobilya ve dekorasyon ödemelerinin tutarı 57 milyar 674 milyon lira olurken, kuyum sektöründeki ödeme miktarı 94 milyar 984 milyon

lirayı buldu.

Böylece ilgili sektörlerdeki kartla harcama tutarı 152 milyar 658 milyon lira oldu. Söz konusu sektörlerdeki toplam harcama miktarı 2012’ye göre yüzde 36 artışa işaret etti.