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Zabıta tarafından Ihlamurları alınan adam gözyaşlarını tutamadı

Zabıta tarafından Ihlamurları alınan adam gözyaşlarını tutamadı
Adapazarı'nın en işlek caddesinde yer tezgahında ıhlamur satmaya çalışan yaşlı adam, zabıta görevlilerinin müdahale edip ıhlamurlarını alınca sinir krizi geçirerek ağladı.
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