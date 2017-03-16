Bugünkü YENİÇAĞ »

Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyor

»
Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyor
İzmir Konak'ta geçimini kuş yemi satarak sağlayan yaşlı adamın yemleri, zabıta ekipleri tarafından yere döküldü. Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin simgesi haline gelen, yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın gelip fotoğraf çektirdiği Konak Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin etrafında bulunan güvercinlerin orada konaklamasını sağlayan yemcilerle mücadele başlattı.

Gazetem İzmir'de yer alan habere göre zabıta ekipleri, Konak Meydanı'ndaki yaşlı adamın 1 TL’ye sattığı yemleri önünden alarak yere döktü. Bunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşanan olayı kayda alırken zabıta ekiplerine de büyük tepki gösterdi. 

'BU ADAMCAĞIZ NE YAPSIN?'

Buğday satıcısı yaşlı adam, yaşanan olay karşısında ne yapacağını bilemezken, bölgede bulunan vatandaşlar, "Bu adamcağız ne yapsın? Gidip hırsızlık yapsa daha mı iyiydi. Hem bu kulenin etrafında kuşlar varsa bu insanların sattıkları buğday sayesinde var. Sanki bu kuşları kendileri beslemek için bir şey yapıyorlar” şeklinde konuştular.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyorZabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyorAkşener, Tuzla'dan 'hayır' diyecekAkşener, Tuzla'dan 'hayır' diyecekOğlum öldürdü demişti, gerçek ortaya çıktıOğlum öldürdü demişti, gerçek ortaya çıktıSirkeci'de tramvay raydan çıktıSirkeci'de tramvay raydan çıktıAtila Kaya, Cilara'nın konuğu oluyorAtila Kaya, Cilara'nın konuğu oluyorBaykal'ı canlı yayında kızdıran soruBaykal'ı canlı yayında kızdıran soru139 ilçe başkanından referandum çağrısı139 ilçe başkanından referandum çağrısıBahçeli, "lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın"Bahçeli, "lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın"AKP, MHP tabanına 'hayır'ı sorduAKP, MHP tabanına 'hayır'ı sorduHollanda seçimlerine Hükümet'ten ilk yorumHollanda seçimlerine Hükümet'ten ilk yorum
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti