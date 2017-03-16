Zabıtaların yem satıcısının yemlerini yere döktüğü görüntülere tepki yağıyor

İzmir Konak'ta geçimini kuş yemi satarak sağlayan yaşlı adamın yemleri, zabıta ekipleri tarafından yere döküldü. Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin simgesi haline gelen, yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın gelip fotoğraf çektirdiği Konak Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin etrafında bulunan güvercinlerin orada konaklamasını sağlayan yemcilerle mücadele başlattı.

Gazetem İzmir'de yer alan habere göre zabıta ekipleri, Konak Meydanı'ndaki yaşlı adamın 1 TL’ye sattığı yemleri önünden alarak yere döktü. Bunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşanan olayı kayda alırken zabıta ekiplerine de büyük tepki gösterdi.

'BU ADAMCAĞIZ NE YAPSIN?'

Buğday satıcısı yaşlı adam, yaşanan olay karşısında ne yapacağını bilemezken, bölgede bulunan vatandaşlar, "Bu adamcağız ne yapsın? Gidip hırsızlık yapsa daha mı iyiydi. Hem bu kulenin etrafında kuşlar varsa bu insanların sattıkları buğday sayesinde var. Sanki bu kuşları kendileri beslemek için bir şey yapıyorlar” şeklinde konuştular.