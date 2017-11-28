Zafer Biryol serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski futbolcu Zafer Biryol serbest bırakıldı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol hakimliğe sevk edildi. ; FETÖ’nün ByLock programını kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zafer Biryol serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.
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