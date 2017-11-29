Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Zafer Çağlayan'ın eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Zafer Çağlayan'ın eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya eski Bakan Zafer Çağlayan'ın videosunu konuşuyor...
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Zafer Çağlayan'ın eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Zafer Çağlayan'ın eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtı
Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı
Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na belge yanıtı
AKP Milletvekili stat görevlisini darp etti
AKP Milletvekili stat görevlisini darp etti
Recep Akdağ'dan Suriyelilere harcanan para açıklaması
Recep Akdağ'dan Suriyelilere harcanan para açıklaması
Mevlid Kandili duası
Mevlid Kandili duası
Ruşen Çakır: Erdoğan-Kılıçdaroğlu kavgası Meral Akşener'e yarayabilir
Ruşen Çakır: Erdoğan-Kılıçdaroğlu kavgası Meral Akşener'e yarayabilir
İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması
İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti