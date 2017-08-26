Zaman ve zemine dikkat

15 Ağustos tarihinde yazdım, demek ki etkili olmamış; o nedenle tekrarlıyorum...

Yeni partinin kuruluşu tamamlanmadan kimse isimlere ilişkin konuşmalar yapmasın demiştim...

Yeni harekete karşı cephe alanların ağızlarına çok değerli isimleri sakız etmenin yanlış olacağını söylemiş, bundan titizlikle kaçınılması gerektiğini hatırlatmıştım...

Meral Hanım, tenezzül içerisinde olmayan bir siyasetçidir. Siyasette hiyerarşiye sadakat gösterir ve konumu ne olursa olsun, yetkili kurullardan önce ortaya çıkıp herhangi bir konuda resen karar vermez, konuşmaz...

Etrafının da öyle olması gerekir...

Hâl böyleyken değerli isimleri keyfimiz öyle istedi, gönlümüz böyle diyor gerekçesiyle ortaya dökemeyiz.

Her çıkışın bir zamanı ve zemini var...

Hem, sabır selamettir dostlar!

Yeni hareket ve okurlar

Yeni parti ve MHP hakkında gelen okur görüşleri ilginç...

Görev beklediklerini duyuranlar var. Yeni partide görev yapmayı millete hizmet sayan kadın ve erkek okurların çokluğu, yeni hareketin güçlü bir siyasal yapı olarak ortaya çıkacağını gösteriyor...

Dün akşam, iş adamı aziz dostum Murat Hılkın ile görüşürken "Ağabey" dedi, "Partinin hangi kademesinde olursa olsun çalışmaya hazırım". Hılkın, MHP'nin neferlerinden biriydi, yanlış politikalara ortak olmamak için daha fazla duramadı, bugün yeni hareketçi..

Gelen mesaj çok, hemen hepsi yeni harekete omuz veriyor...

***

Biri bayağı sert ifadeler taşıyor..

Okurum bir hekim, talebi üzerine adını saklıyorum...

Şöyle demiş.

-MHP'ye 40 yıldır omuz ve oy verenlerdenim. Bahçeli'ye seslendim, herhalde duymadı. Sizin aracılığınızla yeniden sesleniyorum... Sen bittin Devlet Bahçeli; düşmanca davranıp milliyetçilik ve ülkücülük davamızı yaraladığın için suçun büyük. Millet vicdanında yargılandın ve AKP'ye sığınmakla cezalandırıldın. Git ve orada ne olacağını gör ve yaşa...

Çok mu aradınız bu valiyi

Samsun'un yeni valisi Osman Kaymak; Tunceli'de görev yapıyordu, Samsun'a kaydırıldı...

Gelir gelmez de İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya katıldı...

Konu yeni öğretim yılı için alınacak önlemlere ilişkindi...

Eğitimciler konuştuktan sonra sıra Vali Kaymak'a geldi.

Herkes ondan kaymak tadında laflar bekliyordu ama o baltayı taşa vurdu:

-Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir...

Hızını alamadı devam etti:

-Bize hakkınızda şikâyet gelirse yanınızda olacağız...

***

Herkesin haberi olsun...

Öğrencilere fiske dokunan, karşısında bizi bulur!

ANLAMLI SÖZLER

Başını daima dik tut, unutma başı eğik olanın celladı çok olur. (Osman Yüksel Serdengeçti)