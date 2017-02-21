Bugünkü YENİÇAĞ »

Zap bölgesine şafak operasyonu

»
Zap bölgesine şafak operasyonu
Hakkari'de ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'ya ait 10 hedefe hava harekatı düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hakkari kırsalında ve Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi. Tespit edilen 10 hedef (mağara, sığınak ve barınma yerleri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retFırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehitFırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 asker şehitOzan Arif referanduma böyle 'hayır' dediOzan Arif referanduma böyle 'hayır' dediÖmer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyorÖmer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyorSahte polis ve savcılara operasyonSahte polis ve savcılara operasyonZap bölgesine şafak operasyonuZap bölgesine şafak operasyonuAtatürk'süz paralar her geçen gün artıyor!Atatürk'süz paralar her geçen gün artıyor!“Memurluk tapulu mal olmayacak”“Memurluk tapulu mal olmayacak”Şehidin ardından utandıran tartışmaŞehidin ardından utandıran tartışmaAVM'ye uçak düştü!AVM'ye uçak düştü!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti