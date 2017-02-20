Zap'a ikinci hava harekatı

Zap bölgesinde 19 Şubat gecesi yapılan hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. TSK sabah saatlerinde bir hava harekatı daha yapıldığını ve 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 20 Şubat 2017 tarihinde 10:10-12.40 saatleri arasında Irak kuzeyindeki ZAP bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN VE ARAZİDE tespit edilen 23 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 20 Şubat gece yarısından sonra (02.42-02.59) yapılan hava taarruzunda ZAP'ta bir mağara önünde tespit edilen 11 terörist ayrıca etkisiz hale getirilmişti.