Zarif: Nükleer silah üretmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirterek "Nükleer silah üretmeyeceğiz, nokta. Nükleer silahlar ne bizim ne de başkalarının güvenliğini sağlar." dedi.

53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, terör kabusunun sadece Batı Asya'daki dinamiklerden kaynaklanmadığını, bu bölgede yaşayan insanların kendilerini dışlanmış hissettiklerini ve perspektifleri olmadığını belirterek bu nedenle bilinçli olarak yaratılan dışarıdan bir düşman imajına inandıklarını ifade etti.

Batılı ülkelerin de İran gibi bazı ülkeleri terörü desteklemekle suçlamalarının rahatlarına geldiğini, tam aksine tüm ülkelerin bir araya gelerek diğerlerinin istek ve beklentilerini dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Zarif, "Dünyada hiçbir ülke tek başına ya da güçlü ülkelerin birlikte hareket etmesiyle diğerlerini dışlayarak güvenliği sağlayamaz." diye konuştu.

Ülkesinin nükleer silahlar konusunda vardığı anlaşmanın önemli bir siyasi ders içerdiğini söyleyen Zarif, bu konuda çözüme ulaşılabilmesi için tarafların maksimum istek ve beklentilerinden ödün verdiklerini kaydetti.

Zarif, İran'ın ne kadar sürede nükleer silah üretebileceği sorusu üzerine, tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirterek "Nükleer silah üretmeyeceğiz, nokta. Nükleer silahlar ne bizim ne de başkalarının güvenliğini sağlar." dedi.

Suriye'de Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanması konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine Zarif, Suriye'de yaşananların tam bir felaket olduğunu, tüm insanlık için kimyasal silahlara hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin şiddetle kimyasal silahlara karşı çıktığını ifade eden Zarif, DEAŞ ve El-Nusra örgütlerinin de kimyasal silahlara sahip olduklarını ve bu silahları kullandıklarının ispatlandığını ifade etti.

Zarif, İsrail ile de görüşmeye hazır olup olmadıkları şeklindeki bir soruya karşılık, bölgede "kardeş" olarak gördükleri tüm komşu ülkelerle görüşeceklerini söylemekle yetindi.