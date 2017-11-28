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Zarrab davası için CHP'li Aykan Erdemir'e yakalama kararı

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Zarrab davası için CHP'li Aykan Erdemir'e yakalama kararı
ABD'de itirafçı olacağı konuşulan Reza Zarrab davasında ilişkin, Türkiye'de başlatılan soruşturmada CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Amerika’da devam eden Reza Zarrab soruşturmasını başlatan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan savcı Joon H. Kim’in New York Bölge Mahkemesi’ne tanık olarak ismini bildirdiği Osman Zeki Canıtez ve CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Her iki şüphelinin de New York Bölge Mahkemesi’ne bildirilen tanık listesinde isimlerinin bulunduğu bildirildi.

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