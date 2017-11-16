Zarrab davasında sır isim: Şahıs 1

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın davasından, elde edilen dosyalara sınırlı düzeyde erişim izni verilirken tapelerde de yer alan Şahıs 1 isimli kişi dikkat çekti. Şahıs 1'in ise kim olduğu bilinmiyor.

Berman, Atilla’nın avukatlarının Türkiye’de özellikle Halkbank’ta çalışan şahitlere dinletmek istedikleri tape’lerin de içinde olduğu 3 bin 500 belgenin savunma ekibindeki avukatlar, yardımcıları ve tercümanlar dışında hiç kimseye gösterilemeyeceğine karar verdi. Başsavcılık, 3 bin 500 materyal içinde ABD ulusal güvenliğini ilgilendiren belgeler bulunduğunu ileri sürmüştü.

KİM BU ŞAHIS 1?

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Berman yalnızca 3 bin 500 belge içindeki tape’lerde geçen “Şahıs-1” (Individual-1) ile ilgili bölümlerdeki sınırlı materyallerin taslak halindeki versiyonlarına erişim izni verdi. “Şahıs 1” olarak anılan figürün kim olduğu ise bilinmiyor. Ancak bu ifadeyle davanın sanıkları ve tanıklarından herhangi biri kastedilmiyor. Öte yandan Berman, dava süreci tamamlandıktan sonra tüm materyallerin başsavcılığa iade edilmesi ya da yok edilmesini istedi.

ŞAHİTLER SAVCILIĞA GÜVENMİYOR

Atilla’nın avukatları 27 Kasım’da başlayacak olan jürili duruşmalar öncesinde savcılığın sunduğu delillere gizlilik kararının kaldırılmasını ya da yumuşatılmasını istemişlerdi. Gizlilik kararı olduğu için delilleri Türkiye’deki şahitlere gösteremediklerinden yakınan avukatlar, bu yüzden şahit bulmakta zorlandıklarını ve şahitleri mahkemeye çıkmak üzere ABD’ye gelmeye ikna edemediklerini belirtmişlerdi. Potansiyel şahitlerin gizlilik kararı uyarınca kendilerinden istenen kişisel bilgileri ABD mahkemesine vermekten çekindikleri ve savcılığa güvenmedikleri kaydediliyordu.

Berman'ın bu kararıyla Atilla'nın avukatlarının 4 Halkbank çalışanının telekonferansla ifade vermeleri yolundaki talebi de tehlikeye girdi.

ZARRAB BUGÜN HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan tutuklu sanıklardan Reza Zarrab’ın bugün TSİ 19:00’da jürili duruşmalar öncesinde son kez hakim karşısına çıkması gerekiyor. Zarrab’ın hakim karşısında nasıl tavır alacağı büyük merak konusu.

FEDERAL HAPİSHANEDE TUTUTKLULUK HALİ SÜRÜYOR

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Zarrab'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğü" bildirildi.