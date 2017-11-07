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Zarrab davasında yeni gelişme!

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Zarrab davasında yeni gelişme!
Reza Zarrab davasıyla ilgili New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada savcılık ve savunma arasında ihtilaflı konularla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı.

Reza Zarrab davasıyla ilgili New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada savcılık ve savunma arasında ihtilaflı konularla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre hakim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın mahkemenin ertelenmesi talebini reddetti.

Hakim Richard Berman, taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması sonrasında Sarraf davasının 27 Kasım’da başlayacak duruşmalarda asıldan görülmesine hükmetti.

İki saat süren duruşmada taraflar arasındaki ihtilaflı konuların giderilmesi için ara verildi. Savunma ve savcılık bir süre baş başa görüştükten sonra yeniden duruşma salonuna geldi.

Savunma ve iddia makamı arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu delillerdeki gizlilik kararının kaldırılması ve Atilla’nın tanıklarının dinlenmesi konusundaysa taraflar uzlaşmadı.

Hakim Berman ihtilaflı konularla ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

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