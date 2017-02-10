Zayıflamak için havaların ısınmasını beklemeyin

Rejim yapmak, spora başlamak veya bedene ufak çaplı müdahalelerde bulunmak için yaz aylarının gelmesi beklenir, oysaki yenilenmenin mevsimi yok! Her mevsim farklı yöntemlerebaşvurarak, formda ve genç kalmak mümkün.

Son zamanların en favori yenilenme hareketi olarak geçen mezoterapi de bunlardan birisi. Mezoterapi uygulamasının ayrıntıları ve kimlere fayda sağladığı konusunda Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklamalarda bulundu.

Kimler tercih etmeli?



“Aşırı kilolu değilseniz ama vücudunuzda tüm uğraşlarınıza rağmen inceltmeyi başaramadığınız bölümler varsa mezoterapi ile zayıflamayı deneyebilirsiniz” diyen Op. Dr.Bülent Cihantimur, mezoterapiyi kimlerin tercih edebileceğini anlattı: “Özellikle dirençli göbek yağlarınız, basen ve kalçada birikmiş bölgesel yağlanma

sorunlarınız, selülitli doku veya sallanan kol içleriniz varsa ve bununla beraber spor yapmaya ayıracak vaktiniz ve isteğiniz de yoksa kesinlikle sizin için en uygun yöntem mezoterapidir. Ayrıca birçok incelme terapisinden sonra,

düzenli bir egzersiz programı uygulamak gerekirken mezoterapide böyle bir şart yoktur” dedi.

1952 yılından beri var

Mezoterapinin bir çeşit orta deri tedavisi olduğunu söyleyen Cihantimur, “Ortalama 8 – 10 seansta olumlu sonuçlar verir. Ülkemizde ismi son yıllarda duyulmuş olsa da aslında temeli 1952 yılına dayanan eski bir sistemdir.

Sistem cilt altına çok ince uçlu mezoterapi iğnesi ile özel bir karışımın zikredilmesi şeklinde işler. Bu karışımın

içinde ödem çözücü, dolaşımı hızlandıran ve yağ birikimini engelleyen bazı ilaçlarla, vitamin ve mineraller bulunmaktadır” dedi.

“Bu aslında sizin ağrı eşiğinize bağlıdır. Hastaların büyük bir çoğunluğu herhangi bir acı hissetmezler. Arzu

eden hastalara işlemden yaklaşık 25 – 30 dakika evvel lokal anestezi etkisi gösteren, acıyı hafifleten kremler uygularız” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur ayrıca Mezoterapinin kimlere uygulanamadığına ve yan etkilerine

değindi:

“Hamile değilseniz, bebeğiniziemzirmiyorsanız, kalp, böbrek ve diyabet rahatsızlıklarınız yoksa gönül rahatlığıyla mezoterapiye başlayabilirsiniz. Uzman hekimler tarafından uygulandığı takdirde ciddi veya kalıcı bir yan etkisi kesinlikle olmaz. İğne yerleri ve çevresinde hafif derecede kızarıklık, şişlik veya morarma meydana gelse dahi bunlar kısa sürede düzelmektedir.