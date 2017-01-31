Zekeriya Kitapçı'dan iki dev eser

Türk kültür tarihi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı'nın son iki eseri Yedi Kubbe Yayınları'ndan çıktı. Eserlerinden biri Türk bilimi anlatırken, diğeri de manevi hayata yön veren isimleri yer veriyor

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, ilmi çalışmalarını da kaldığı yerden sürdürüyor. Türk kültür ve ilim tarihi ile ilgili çalışmalar yapan Kitapçı'nın, son eserleri; "Matematik, Tıp, Eczacılık ve Astronomi İlminin Gelişmesinde Müslüman Türkleri Yeri" diğer eseri ise "Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi ve Yeni Horasanlı Erenler Anadolu Hareketinin El Kitabı" Yedikubbe Yayınları'ndan çıktı.



Prof.Dr. Kitapçı, "Anadolu Hareketinin El Kitabı"ndan şöyle bahsediyor;



Müslüman Türk Milletine yan bakıldığı, onun millet ve devlet varlığına kast edildiği, "Müslüman Türk Milleti!" hitabının artık telafuz bile edilmediği böylesine bedbah bir dönemde...



Asıl Mesele Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi'nin manevi varlığı, onun nuru ile Anadoluyu aydınlatmak ve onun nur yüzü Horasanlı Erenlerini yeniden göreve çağırmak, çilekeş Anadolu insanının yeniden imdatına koşmak, onu bir Selçuklu bir Osmanlı olarak yeniden ayağa kaldırmak ve insanlığın hayrına olan asıl misyonuna sahip çıkmak. Horasanlı Erenlerin yeni Anadolu Temsilcileri olarak Türk Milletini Türk Dünyası ve Muhammed Ümmeti için yeni bir ümit haline getirmektir.



Bu sesi duyan ve bize katılan ne mutlu..."







"Matematik, Tıp, Eczacılık ve Astronomi İlminin Gelişmesinde Müslüman Türkleri Yeri" eserinde ise şöyle diyor Kitapçı:



"Bu arada hemen şunu itiraf etmeliyim ki medeni Türk, o üstün deha ve çok yüce ilmi yeteneğini; Matematik, Cebir, Geometri gibi temel fen bilimleri, Tıb, Eczacılık, Şifalı bitkilerden yararlanma yani, sağlık bilimlerinde de göstermiş ve hele, hele Astronomi ve Rasad ilminde daha da ileri gitmiş ve onlar arasından bu sahalarda ilmi şahsiyeti kabul edilmiş ilmi deryaları ve şöhretleri dünyaları dolduran pek çok Matematik, Tıb, Astronomi bilgini ve Rasat uzmanları yetişmiştir."





