Zekeriya Kuzu'dan dalga geçer gibi savunma

FETÖ'nün suikast timinde yer alan ve menfezde yakalanan darbeciler arasında bulunması nedeniyle "menfez paşası" olarak da anılan eski Başçavuş Kuzu, savunmasında, menfeze serin olduğu için girdiklerini öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikast timinde yer alan ve menfezde yakalanan darbeciler arasında bulunması nedeniyle "menfez paşası" olarak da anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, mahkemedeki savunmasında, menfeze serin olduğu için girdiklerini, dinlendikten sonra yola çıkıp teslim olmayı planladıklarını iddia etti.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda yapılan duruşmaların bugünkü oturumunda, FETÖ'nün suikast timinde yer alan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya söz verildi.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olarak anılan, "Paşa" lakaplı Kuzu, "Marmaris görevi"ne yurt dışında bulunan 3 kişi dışındaki 13 MAK personelinin katıldığını belirtti.

"Sıkıyönetim ilan edildiğini, Cumhurbaşkanının emniyetini sağlamak için gittiğimizi helikopterde öğrendik." iddiasında bulunan Kuzu, "Sıkıyönetimin ilan edildiğini yerdeyken Gökhan Şahin Sönmezateş'ten de duysaydım bile göreve giderdim." dedi.

Menfezde yakalandıklarını anımsatan Kuzu, "Menfeze serin olduğu için girdik. Dinlenip yola çıkıp teslim olacaktık. Üzerimizde 1,5 saat boyunca bizi aradılar. Olay daha büyümesin diye kendimizi ifşa ettik." iddiasında bulundu.

Duruşmaya diğer sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.