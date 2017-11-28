Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan firari eski savcı Öz'ün kayınbiraderi Cemal Yavaş tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan, firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün evine yaptığı operasyonda gözaltına aldığı Yavaş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı iddia edildi.
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