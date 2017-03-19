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Zeybek, 'Ferman Bahçeli'ninse vatan bizimdir'

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Zeybek, 'Ferman Bahçeli'ninse vatan bizimdir'
Kültür eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu ile katıldığı Kayseri Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 'Hayır' konferansında: "Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman Bahçeli'ninse vatan bizimdir" dedi.

Kayseri Demokrasi Platformu tarafından İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Hayır' konferansı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta konuşan Kültür eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, "Türkiye demokrasisi son durakta. Sadece demokrasi mi, hayır. Devlet de aşiret ağalığına getiriliyor. Tam da emperyalizmin istediği nokta. Sayın 
Cumhurbaşkanı diyor ki 'Eyalet sisteminden korkmayın. Osmanlı'da da vardı'. Türkiye'de böyle eyaletler yoktu.

Osmanlı Devleti'nde vardı, ama hepsi gitti. Onlar Avrupa'daydı. Eyaletlerin hepsi gitti, Anadolu'da yoktu. Yoktu ki biz bu birlik yapısını koruyabildik. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman Bahçeli'ninse vatan bizimdir" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, "Türk ordusunun askerlerine çuval geçirildi. Kimse sesini çıkarmadı. Biz de toplum olarak tepki göstermedik. Halbuki orduyu aşağılayan, bizim gözümüzden düşüren en önemli hareketti. Ama toplum olarak sesimizi çıkarmadık. Sonra ordunun en mahrem yerine, odasına girdiler. Onları aldılar İsrail ve Amerika'ya verdiler.

Ordunun tüm planlarıydı ve bir savaş halinde ne yapılacağının planlandığı yerdi. ve tuttular, bir ad verdiler ki evlere şenlik, 'Ergenekon' dediler. Halbuki Ergenekon Türklüğün yeniden doğuş destanıdır. Balyoz dediler, Ergenekon dediler. Böylece bizim zihnimizde var olan Türklüğün şanını ayaklar altına alındı, sesimiz çıkmadı. Sonuçta önümüze 18 maddeden meydana gelen bir metin koyuyorlar.

Değerli hemşehrilerim, öyle bir adım atıyoruz ki attığımız adımı çok iyi düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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