Zeytin taneyle satılacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ambalajlarla üretime başlıyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, piyasanın talebini karşılamak amacıyla 3 adet zeytinden oluşan 11 gramlık ambalaj ile 7 adet zeytinden oluşan 20 gramlık paketlerin seri üretimi için yaklaşık 2 milyon avroluk yatırım yapılacak.

Öncelikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tüketiciye sunulacak tek porsiyonluk ambalajların, okul kantinleri, simitçiler, otel, restoran ve kahvaltı salonları gibi tüketim alanlarına sunulması planlanıyor.