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Zeytin taneyle satılacak

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Zeytin taneyle satılacak
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ambalajlarla üretime başlıyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, piyasanın talebini karşılamak amacıyla 3 adet zeytinden oluşan 11 gramlık ambalaj ile 7 adet zeytinden oluşan 20 gramlık paketlerin seri üretimi için yaklaşık 2 milyon avroluk yatırım yapılacak. 

Öncelikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tüketiciye sunulacak tek porsiyonluk ambalajların, okul kantinleri, simitçiler, otel, restoran ve kahvaltı salonları gibi tüketim alanlarına sunulması planlanıyor.

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