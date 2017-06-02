Zeytin tartışması büyüyor: "Zeytine 'Kıyım' Kurulu"

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, zeytinlikleri yatırıma açan tasarıda ‘Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’ adı altında yer alan kurulun gerçekte ‘Zeytine Kıyma Kurulu’ olacağını söyledi. Kurulun siyasi baskıyla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Zeytinlik alanların maden ve sanayi yatırımlarına açıklamsını öngören tasarının Meclis komisyonundan geçmesinin ardından tartışmalar daha da büyüyor.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, zeytinlikleri yatırıma açan tasarıda ‘Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’ adı altında yer alan kurulun gerçekte ‘Zeytine Kıyma Kurulu’ gibi çalışacağını ifade etti. Arslan, illerde vali ile valiye bağlı bürokratlardan oluşması öngörülen ve zeytinlik alanların yatırıma açılıp açılmamasına karar verecek olan kurulun siyasi baskıya maruz kalacağı uyarısında bulundu.

Siyasi baskıyla işleyecek zeytinlik kurulunun ‘ölümsüz ağaç’ olarak bilinen zeytini koruyamayacağını ifade eden Arslan, “Zeytini yok eden o maddeleri derhal tasarıdan geri çekin. O kurulun gerçek adı zeytini koruma değil, zeytine kıyma kuruludur” dedi. Arslan, Sanayi Bakanı Faruk Özlü'ye de, “Zeytinlikler, kıyılar ve meralar için size hangi şirketler baskı yapıyor, açıklayın” dedi.

TBMM Sanayi Komisyonu üyesi Kazım Arslan, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek zeytinliklerle ilgili tasarıya ilişkin "Meclis'e üretim reformu adı altında getirilen, ancak zeytinlik, mera ve kıyıların yağmalanmasının önünü açan tasarı komisyondaki son gün görüşmelerinde korsan madde akınına uğradı" sözleiryle tepkisini gösterdi.

Tasarıya üretim reformuyla ilgisi olmayan çok sayıda madde eklendiğini ifade eden Arslan, “Milletvekilliği biten akademisyene profesör maaşı verilmesiyle, kamu zararına yol açmış bakan ve bürokratlara ödettirilecek paraların affedilmesiyle, üniversite isimlerinin değiştirilmesiyle üretim reformunun ne ilgisi var? Bu zeytinliklere saldıranların yeni oyunudur” dedi.

Tasarının son halinin zeytin çiftçisini, mera hayvancısını ve kıyılarda yaşam süren vatandaşları kaygıya sürüklediğini belirten Arslan, “Zeytini yok ederek, ithalata bağımlı bir tarıma giderek sanayicilik yapılmaz. Bizim bu konuda hiçbir uzlaşmamız yoktur. 1995'ten beri korunan zeytin yasası, tümüyle doğrudur ve asla dokunulmamalıdır. Zeytin, mera ve kıyı maddelerini genel kurulda derhal geri çekin” dedi.

Arslan, tasarıyı Meclis'te hükümet adına savunan Sanayi Bakanı Faruk Özlü'ye de bazı sorular yöneltti.

İşte o sorular:

Size zeytinlik, mera ve kıyı kanunu için hangi şirketler, hangi isimler baskı kuruyor?

İktidara yakın hangi şirketler, yatırımları hazırlamış da kapıda bu yasanın çıkmasını bekliyor?

Zeytinlik, mera ve kıyılara girmek isteyenler neden Meclis'e gelip açıklama yapmıyor?

Hangi siyasi ve ticari ittifak zeytinlikleri talan etmeye kalkıyor?

Kıyı alanlarını doldurup hastane yapmak, sanayi alanı kurmak isteyenler kimler, hangi şirketlerdir?”