Zeytinburnu'nda bina çöktü!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bina çöktü.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgilere göre 5 yaralı var. Daha önce tahliye edilmiş bir bina olduğu söyleniyor.