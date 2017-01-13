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Zeytinburnu'nda bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

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Zeytinburnu'nda bina çöktü! Ölü ve yaralılar var
Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde Mithatpaşa tramvay durağına yakın ve daha önceden boşaltılan 7 katlı ve 56 daireli bir bina çöktü. Çöken binaın altında kalan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Ölen kişinin 6 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Çocuğun ikiz kardeşi de hastanede tedavi altına alındı. Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı.

Konuya ilişkin CNN'e bilgi veren DHA muhabiri Erhan Tekten "İtfaiyenin çalışması sürüyor. Görgü tanıkları binanın boş olduğunu ve büyük bir gürültüyle çökmeye başladığını ve ortalığın toz bulutuna döndüğünü açıkladı. 5 hafif yaralı var. Ölüyle ilgili elimize bir bilgi ulaşmadı. Binanın solundaki benzin istasyonunda çalışma yok. Polis ekipleri orada. Şu anda yapılan çalışma, yıkılan binanın altında kalıp kalmadığıyla ilgili. Yandaki bina boşaltıldı. Herhangi bir yıkılma tehlikesine karşı." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı: Bir kişi yaşamını yitirdi

Beştelsiz Mahallesi Muhtarı Adem Yavuz olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yavuz "Şu anda burada edindiğim bilgiye göre bir tane ölü olduğunu, 3 tane daha hastaneye yaralı gittiğini ve aramanın devam ettiğini öğrendim. Enkaz altında kalan birkaç kişi olabilir" dedi. 

Bina sakini: Binada çatlaklar vardı

Bina tahliye edilmeden önce binada yaşayan Beyhan Aktaş, binaın yıkılacağının tahmin edildiğini, binada çatlaklar bulunduğunu ifade etti. Aktaş "Can güvenliğimiz kalmadığı için. Biz hepimiz kendiliğimizden çıktık" ifadesini kullandı.

Aktaş, "Gelip bakıyorlardı, bir şey de söylemiyorlardı. 'Yıkılacak ama şu anda değil' diyorlardı. 'İzin çıkmamış' diyorlardı. 10 sene orada oturdum, baktım çok çok eskimeye başladı" dedi.

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