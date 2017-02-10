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Zeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmı

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Zeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmı
Zeytinburnu'nda şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Olay yerine bomba uzmanı ekipler sevk edilirken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.

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