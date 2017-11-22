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Zigana Dağı beyaza büründü

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Zigana Dağı beyaza büründü
Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, kentte dün gece yarısından itibaren etkisini artıran kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sık çam ormanlarının oluşturduğu eşsiz güzelliğinin yanı sıra zorlu coğrafyası ile de kış aylarında sürücülere yaşattığı zorluklarla bilinen Zigana Dağı'ndaki Zigana Geçidi'nde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre ölçüldüğü Zigana Dağı'nda turistler ile bazı vatandaşlar fotoğraf çekerek ve doğada gezinerek, karın keyfini çıkardı.

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