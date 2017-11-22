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Zile Fen Lisesi öğrencileri Kerkük için klip çekti

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Zile Fen Lisesi öğrencileri Kerkük için klip çekti
Tokat'ta Zile Fen Lisesi öğrencileri, Kerkük türküsü "Altın Hızma Mülayim"e klip çekti.

Zile Fen Lisesinde okuyan 35 öğrencinin çektiği ve sosyal medyada yayımladığı klip ilgi gördü.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Rüstem Coşgun, yaptığı açıklamada Altın Hızma Mülayim türküsünün Kerkük yöresine ait olduğunu anımsattı.

Klibi çekiş süreçlerini anlatan Coşgun, "O aralar Kerkük'te yaşanan zulümleri görünce biz de 'Neler yapabiliriz?' diye düşündük. Altın Hızma Mülayim türküsünü öğrencilerle beraber söylemeye karar verdik. Klibimizde öğrencilerimiz ve 2 öğretmenimiz de yer aldı" dedi.

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