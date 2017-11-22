Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Zile Fen Lisesi öğrencileri Kerkük için klip çekti
Zile Fen Lisesi öğrencileri Kerkük için klip çekti
Tokat'ta Zile Fen Lisesi öğrencileri, Kerkük türküsü "Altın Hızma Mülayim"e klip çekti.
22 Kasım 2017 Çarşamba 20:12
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Soçi'de kritik Suriye kararları
Zile Fen Lisesi öğrencileri Kerkük için klip çekti
Binali Yıldırım'dan Zarrab açıklaması: Buna kargalar bile güler
Erdoğan ile Ruhani görüştü
Türk avukattan bomba iddia: Reza Zarrab itirafçı olacak
Erdoğan'dan 'Dağlık Karbağ' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimizin parçalanması kimin işine geliyor"
Aboubakar Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi
Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab açıklaması
Erdoğan'dan Zarrab açıklaması
İETT şoförü yolculara bıçak çekti
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Kadın Jandarmalar güven veriyor
22 Kasım 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Türkiye'nin suç haritası çıkarıldı
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
iYi Parti'nin kongre tarihi belli oldu
İlahiyat mezunlarına MEB'den şok
Ankara uyuyordu!
İYİ Parti'de 5 il başkanı daha belli oldu
ABD'de Erdoğan'a 'darbe' cevabı
Yılman, "Ebru Gündeş'in her şeyden haberi vardı"
Başbakan Yardımcısı Şimşek "Ciddi dalgalanma var ama..."
Çağlayan: Tutuklama kararı paçavradır
Rektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artış
Amerikan basını yazdı: ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayacak mı?
Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..
ABD'nin Türkiye'deki personel sayısında dikkat çeken artış!
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
iYi Parti'nin kongre tarihi belli oldu
İlahiyat mezunlarına MEB'den şok
Ankara uyuyordu!
İYİ Parti'de 5 il başkanı daha belli oldu
ABD'de Erdoğan'a 'darbe' cevabı
Yılman, "Ebru Gündeş'in her şeyden haberi vardı"
Başbakan Yardımcısı Şimşek "Ciddi dalgalanma var ama..."
Çağlayan: Tutuklama kararı paçavradır
Rektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artış
Amerikan basını yazdı: ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayacak mı?
Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..
ABD'nin Türkiye'deki personel sayısında dikkat çeken artış!
Medya Arkası (22.11.2017)
Ordudaki kriptopların şifresi çözüldü, 331 asker gözaltına alındı
Çukur derinleşiyor...
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.